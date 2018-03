Pernambuco registra 49 cidades afetadas pela chuva SÃO PAULO - Levantamento da Defesa Civil de Pernambuco divulgado hoje mostra que as chuvas dos últimos dias deixaram oficialmente 12 mortos e já causaram estragos em 49 cidades do Estado. Deste total, 13 municípios estão em situação de emergência decretada pelo governador Eduardo Campos no último dia 19. Entre eles Cortês, Barra de Guabiraba, Palmares, Maraial e Vitória de Santo Antão.