Pernambuco tem primeira morte por tubarão no ano

RECIFE - Laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou a primeira morte por tubarão deste ano, em Pernambuco. José Rogério Tavares da Silva, de 41 anos, foi visto pela última vez na Praia Enseada dos Corais, no município metropolitano do Cabo de Santo Agostinho, no dia 25 de maio. Seu corpo foi encontrado três dias depois, no dia 28, na Praia do Paiva, no mesmo município.

De acordo com a presidente do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Rosângela Lessa, o laudo, divulgado nessa quinta-feira, 6, descartou morte por afogamento. "A causa foram mordidas de animal de grande porte", afirmou ela. Desde 1992, foram registrados 58 casos de ataque de tubarão no litoral do Recife e região metropolitana. Deste total, 35 sobreviveram e 23 morreram.

Com base no depoimento de familiares de José Rogério, Lessa informou que ele não sabia nadar e costumava beber, o que pode ter facilitado o ataque. Cabeça-chata e tubarão-tigre são as espécies mais comuns na área. O último ataque de tubarão registrado pelo Cemit ocorreu em setembro do ano passado na Praia de Boa Viagem, no Recife.

Em toda a extensão das praias de Boa Viagem e Piedade - no município vizinho de Jaboatão dos Guararapes - há placas alertando para o risco. Nesta área ocorreram 70% dos ataques nos últimos 21 anos.