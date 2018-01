Perseguição após assalto deixa três suspeitos mortos no RS

Três suspeitos morreram baleados na manhã desta quarta-feira, 17, durante uma perseguição após um assalto a banco em Floriano Peixoto, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Brigada Militar, após o roubo, os suspeitos fugiram em dois carros pela RS-153, em direção a Passo Fundo. Durante a fuga, um dos veículos entrou em uma estrada vicinal mas foi abordado por barreiras policiais. Houve troca de tiros e os três ocupantes do veículo foram atingidos.

Dois deles morreram a caminho do Hospital São Vicente de Paulo e o terceiro faleceu no local. Dentro do carro, os policiais encontraram duas pistolas e uma quantia em dinheiro. O segundo veículo usado no assalto continua sendo procurado pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Passo Fundo.