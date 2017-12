Perseguição policial deixa um ferido em Guarulhos (SP) Uma perseguição policial no bairro Ponte Grande, em Guarulhos, na Grande São Paulo, deixou um bandido ferido no início desta manhã, informou o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) do município. Segundo informações iniciais, o indivíduo teria roubado um caminhão carregado com madeira na Penha, zona Leste de São Paulo, e iniciado a fuga em direção a Guarulhos. Policiais da 1ª Companhia do 15º Batalhão da PM deram início à perseguição. O bandido foi baleado no pé e encaminhado ao Hospital da Vila Maria, na zona Norte de São Paulo. Há suspeitas de que o motorista do caminhão esteja envolvido no roubo. Ele foi detido e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde a ocorrência foi registrada.