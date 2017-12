Perseguição policial interdita avenida na zona sul de SP Uma perseguição a um Astra prata roubado, ocupado por quatro bandidos, fez com que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditasse, das 23h45 desta segunda, 12, até a madrugada desta terça, a pista sentido bairro-centro do Viaduto Washington Luís, na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Policiais militares cercaram o carro, quando o criminoso que estava ao volante perdeu o controle da direção e causou um acidente. Os bandidos foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Sabóia, no Jabaquara. Como a pista estava interditada, os motoristas precisaram acessar, antes do viaduto, a Avenida Vicente Rao, cruzando-a e saindo à frente novamente na Avenida Washington Luís, depois do viaduto. Apesar do transtorno, a interdição não causou congestionamento na região.