Perseguição policial provoca acidente na zona sul de SP A Polícia Federal prendeu por volta das 14h30 da tarde deste sábado, 27, quatro suspeitos de participar de uma quadrilha de roubo a bancos. Houve perseguição policial e o carro onde estavam os bandidos acabou se chocando de frente com um pequeno caminhão, na esquina da rua Tamoios com a avenida Washington Luís, na zona sul da cidade. Com o choque, três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pela própria PF. Os veículos permaneciam no local por volta das 17h30, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), interditando uma das faixas de rolamento da via, provocando lentidão no local. Os bandidos foram levados à sede da PF, na zona oeste da capital, e foram ouvidos pelos policiais do Núcleo de Combate a Crimes de Patrimônio.