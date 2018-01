Perseguição policial termina com um morto e 5 presos em Porto Alegre

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e cinco foram presas na madrugada desta sexta-feira, 9, em um tiroteio durante patrulhamento de rotina da Brigada Militar, na Restinga, em Porto Alegre.

Os motoristas de dois veículos, um Kia Soul e um Chevrolet Corsa, tentaram fugir ao avistar a guarnição, dando início a uma perseguição. O Corsa acabou colidindo em um ponto de ônibus e os passageiros fugiram em uma mata. O Kia Soul continuou fugindo, trocando tiros com os policiais e acabou capotando.

No tiroteio, um dos homens envolvidos morreu e um policial militar ficou ferido com um disparo na mão esquerda. Todos foram conduzidos ao hospital. Cinco homens foram presos - três com idade entre 22 e 29 anos eram foragidos da Justiça. Ainda foi detido um rapaz de 19 anos, e apreendido um adolescente de 17 anos.

Foram apreendidas uma pistola calibre 380, uma pistola 938, uma pistola 138, duas pistolas calibre 9 milímetros, uma espingarda calibre 12 e três coletes balísticos. Os dois veículos envolvidos na ocorrência estavam com as placas clonadas e também foram apreendidos. O registro foi feito na 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (2ª DPPA).