Personal tradutor Quem já passou férias longe do Brasil sabe que, afora os prazeres da descoberta de outras culturas, viajar cansa. O tempo de vôo, a diferença de fuso horário, a programação sem tréguas, a excitação pelo novo, haja energia para agüentar a maratona de um dia depois do outro neste frenesi. Ainda mais quando se leva no passaporte o visto de trabalho no exterior. Lula talvez seja exceção neste particular. O estrangeiro revigora o presidente, vê-se na atual temporada de sua comitiva entre a Itália e os EUA. Mas repara só nas olheiras da figura de um barbudinho discreto, sombra do homem em cada uma das 20 viagens que fizeram juntos por 25 países, só em 2008. Sérgio Xavier Ferreira é tradutor pessoal de Lula desde os tempos em que seu poder se restringia ao PT. Funciona como uma espécie de tecla SAP do presidente e, a julgar pelo prestígio de Lula lá fora, capaz até de corrigir aqui e ali o discurso que a gente se acostumou a ouvir por aí. Se eu fosse ele, pedia aumento assim que voltar de Washington. CHUMBO GROSSO Ney Matogrosso vai viver o Bandido da Luz Vermelha em nova versão cinematográfica sobre o personagem. É mais um duro golpe na auto-estima do crime organizado CABEÇA FEITA Amy Winehouse mudou de penteado. Debaixo dos caracóis de seus cabelos, entretanto, continua tudo igual Erro de marketing Fidel Castro reapareceu em público com novo agasalho esportivo, ao lado de um arcebispo da Igreja Ortodoxa Russa. Isso, para quem não é de esquerda, quer dizer o seguinte: a Adidas não deve ter entregue a roupa a tempo do encontro do comandante com Lula, há duas semanas. Conversa para boi dormir Antes de demolir o Minhocão, velho sonho de Gilberto Kassab, o prefeito deve transformar a Avenida Paulista em rua de pedestre. Pra ver o que acontece com o trânsito. Se der certo... A fofoca dos grampos A briga entre agentes da PF e da Abin parece coisa de moça. Só se fala disso nas assembléias da Polícia Civil de São Paulo. Ai, meu Saint-Exupéry! Aécio Neves embarca hoje para Paris, onde vai ser condecorado com a Légion d?Honneur. O que coloca o governador em pé de igualdade com O Pequeno Príncipe na preferência das misses. Com todo respeito O sociólogo Valdir Reinoldo Bündchen, pai de Gisele Bündchen, tem feito sucesso por onde passa com a palestra "Como Construir Resultados a Partir das Pessoas". Com uma filha daquelas, francamente, até eu. Ó pai, ó! Svetlana Pankratova entrou para o Guinness Book no quesito "as pernas mais longas do mundo". Mede, da cabeça do fêmur até o calcanhar, 1,32 m. Ou seja, tem quase um ACM Neto em cada perna.