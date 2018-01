Personalidades usam Twitter para comentar incêndio no RS

Artistas, esportistas e políticos têm usado suas contas na rede social Twitter para se manifestar a respeito da tragédia em uma boate de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde centenas de pessoas morreram na madrugada deste domingo, 27, devido a um incêndio.

O humorista Rafinha Bastos (@rafinhabastos), que é gaúcho, é uma das personalidades mais ativas. Ele tem postado diversos pedidos de ajuda para os feridos, como a doação de sangue, e para a Defensoria Civil da cidade. O artista também reivindica a ajuda de enfermeiros e psiquiatras para atender os feridos e familiares dos mortos.

Com quase 6 milhões de seguidores, o jogador Neymar (@Njr92), do Santos, escreveu que pede "que Deus dê força aos familiares". Os ex-jogadores de futebol Romário (@RomarioOnze) e Ronaldo (@ClaroRonaldo) também utilizaram o microblog para se solidarizar com os familiares e amigos das vítimas. Romário escreveu que "o sentimento de tristeza se mistura com o de indignação pelas possíveis causas desta tragédia" . Ronaldo Nazário, por sua vez, afirmou que o domingo é "triste".

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (@padilhando), comunicou pelo Twitter que está mobilizando voluntários desde o início da manhã e que vai sair de São Paulo hoje para acompanhar os trabalhos em Santa Maria "in loco".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em sua conta (@MarceloFreixo), o deputado estadual do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSOL), que foi candidato à Prefeitura da capital fluminense no ano passado, afirmou que ficou "sem palavras" ao saber da tragédia na cidade gaúcha.

A cantora Maria Rita (@MROFICIAL), filha de Elis Regina, que era gaúcha, pediu a seus seguidores no Twitter para analisarem "como podem ajudar". O humorista Paulinho Serra (@paulinhoserra10), da MTV, pediu ajuda às vítimas por sua conta. Sergio Mallandro (@Mallandrosergio) oferceu seus "sentimentos a todos os familiares".

O apresentador de TV Serginho Groisman (@oserginho) disse oferecer seus "sentimentos para os pais e amigos". E a atriz Fernanda Paes Leme (@FePaesLeme) escreveu que hospitais da região precisavam de doações de sangue.

Veja algumas postagens sobre o assunto: