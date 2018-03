Peruano acusado de roubar laptops em hotéis de luxo é preso A Polícia de São Paulo prendeu na manhã desta sexta-feira, 21, um peruano acusado de roubar laptops em hotéis de luxo na cidade. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, Pablo Antonio Pimentel de la Cruz foi preso, por volta das 10 horas, no Hotel Holiday, no Anhembi, na zona norte da capital paulista. A polícia já vinha investigando as ações do peruano, que foi reconhecido através de um programa de integração entre a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) e os próprios hotéis.