Peruano é preso com 226 cápsulas de cocaína em Cumbica O peruano E.C.F., de 38 anos, foi detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com 226 cápsulas de cocaína no estômago. A prisão, no domingo, ocorreu após o preso, que havia desembarcado de Lima, no Peru, chamar a atenção de guardas civis metropolitanos por conta do constante tremor no corpo. Abordado, o peruano foi levado ao Hospital Municipal de Guarulhos, onde um exame revelou as cápsulas engolidas da droga. Ao todo, havia 1,725 kg de cocaína. E.C.F. responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão.