Peruano que engoliu cocaína ainda está hospitalizado Até a madrugada deste sábado, guardas metropolitanos de Guarulhos aguardavam que o peruano Efraim Figueroa Carbajal, de 37 anos, evacuasse o restante das cápsulas contendo cocaína que havia ingerido. Ele foi preso, na madrugada de sexta-feira, 26, quando passou mal e, ao ser socorrido, revelou aos guardas que levava no estômago cápsulas com a droga. No Hospital Municipal de Urgências, de Guarulhos, através de raio X, constatou-se que realmente havia drogas em seu estômago, e durante a lavagem estomacal o peruano afirmou que engoliu 190 cápsulas. Os guardas encontraram Carbajal na Rua Padre Celestino, no centro de Guarulhos. Suspeita-se que ele estava se preparando para viajar para a Europa, a serviço de algum traficante internacional. Até a madrugada, segundo os guardas ele só havia expelido 188 cápsulas e faltariam duas, se o número informado estiver correto. Assim que as colocar para fora, ele será submetido a novas exames de raio X, para se constatar se não há mais nenhuma. Só então será entregue à Polícia Federal, juntamente com a droga, para ser autuado em flagrante por tráfico internacional.