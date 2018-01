Perueiros fazem manifestação no Brás Cerca de 80 motoristas de peruas escolares estão realizando uma manifestação na manhã de hoje na região do Brás, centro de São Paulo. O grupo fechou a rua Joaquim Carlos, na altura do número 1.000, em frente à garagem da empresa Santa Rita, com a ajuda de um caminhão de som. Segundo a Polícia Militar, o protesto é por questões salariais. O trânsito está complicado na região, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).