Pescadores desaparecidos há 20 dias são encontrados por navio no Rio

RIO - Seis pescadores que estavam desaparecidos há mais de 20 dias foram encontrados na noite de segunda-feira, 27, por um navio mercante a 290 milhas náuticas do sudeste do Rio, cerca de 537 km. O grupo, natural do Espírito Santo, havia sido visto pela última vez no litoral de Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com o comando do 1º Distrito Naval, da Marinha no Rio, eles devem chegar à capital fluminense por volta de 12h desta terça-feira, 28.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos pescadores. Os homens saíram de Itapemirim (ES) em 16 de maio e mantiveram contato com os familiares até o dia 24. Em 1 de junho, foram vistos em Cabo Frio, para onde deveriam voltar entre os dias 8 e 9. No dia 6, fizeram o último contato pelo rádio. A embarcação em que estavam, Witamar III, pertence a um pescador da cidade.

Buscas. O Comando do 1º Distrito Naval tomou conhecimento do sumiço do barco em 10 de junho. Os marinheiros lançaram um alerta pedindo que navios mercantes da área ficassem de prontidão para um possível resgate dos náufragos. Depois de buscas, com o auxílio de um rebocador e de um helicóptero, os trabalhos foram suspensos no dia 15, sem nenhum sinal do barco ou dos tripulantes.