O senador Jarbas Vasconcelos, candidato ao governo de Pernambuco pelo PMDB, afirmou que as pesquisas adversas levam à necessidade de mais empenho, luta e trabalho, "em vez de se maldizer, buscar erros ou bode expiatório". Jarbas tem 28% da preferência do eleitorado, contra 59% do seu adversário, o governador Eduardo Campos (PSB), que pelo levantamento venceria no primeiro turno.