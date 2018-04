Pesquisa aponta 'novo' discurso para o PSDB

De acordo com apresentação feita ontem, na Executiva do PSDB, pelo sociólogo Antonio Lavareda, responsável pelo estudo, o partido tem a oportunidade de resgatar a bandeira dos programas sociais durante a eleição de 2014.

Os tucanos reivindicam a autoria dos programas de transferência de renda, ao dizerem que o Bolsa Família nasceu da unificação de projetos como o Bolsa Escola, lançado durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Bandeira. Na reunião, da qual participaram o presidente nacional do partido, Sérgio Guerra, e os senadores Aécio Neves e Álvaro Dias, entre outros, foi mencionada a existência de programas de transferência de renda considerados bem-sucedidos pela população em alguns Estados, como São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

O partido quer agora difundir melhor essas bandeiras, mas destacando as contrapartidas criadas pelos governadores do PSDB. No mês passado, o paulista Geraldo Alckmin e o mineiro Antonio Anastasia anunciaram a unificação de seus programas com o Bolsa Família, do governo federal.

Além dos programas sociais, a pesquisa mostrou que o Plano Real é apontado por 22% dos entrevistados como um ato positivo da era FHC. A pesquisa também mostrou que o partido precisará investir mais em mídias sociais, como Facebook e Twitter, para melhorar a comunicação.