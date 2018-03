Pesquisa aponta Tarso e Fogaça empatados

Pesquisa divulgada ontem pelo instituto Datafolha sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul aponta empate técnico entre o ex-ministro da Justiça, Tarso Genro (PT), e o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fogaça (PMDB). Segundo a pesquisa, Tarso tem 31% das intenções de voto e Fogaça, 30%. A governadora Yeda Crusius (PSDB) surge em terceiro lugar, com 8%. O levantamento foi realizado entre os dias 30 e 31 de março.