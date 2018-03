Pesquisa aponta vitória de Rosalba no 1º turno O pleito no Rio Grande do Norte pode ser encerrado no 1.º turno. Pesquisa Ibope divulgada ontem apontou a liderança da senadora Rosalba Ciarlini (DEM). Ela está com 49% das intenções, o que representa 8 pontos a frente da soma dos demais candidatos. O 2.º colocado é o governador Iberê Ferreira (PSB), com 30%. Já o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo (PDT), tem 9%. No comparativo com a pesquisa de 23 de setembro, a senadora Rosalba Ciarlini se manteve com 49%. Iberê Ferreira aumentou 1% e Carlos Eduardo segue com 9%. A pesquisa foi encomendada pela InterTV Cabugi, afiliada da Rede Globo.