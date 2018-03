Pesquisa aumenta a pressão sobre reunião da oposição

O objetivo formal da reunião é unificar o discurso do PSDB a partir de programas e políticas sociais que deverão estar presentes em todos as administrações estaduais tucanas. Esses programas deverão ser batizados com o mesmo nome em todos os Estados governados pela legenda, como parte da estratégia de criar uma marca da administração do PSDB que ajude a desenhar a cara do partido Brasil afora.

O maior desafio do tucanato, contudo, é pôr fim à guerra interna entre serristas e aecistas afoitos para dar visibilidade ao projeto mineiro de poder para 2014. O que está em jogo é a partilha do comando nacional do partido que será renovado em maio.

Como isso será feito no conselho político do PSDB, o governador do Pará, Simão Jatene, vai sugerir na reunião que o colegiado seja amplo e represente todo o Brasil, fugindo do dilema Minas versus São Paulo. A saída, dirá Jatene, é um conselho com a presença dos oito governadores (RR, PA, AL, GO, TO, MG, SP e PR).