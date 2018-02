Pesquisa Ibope/ ''Estado'' mostra indecisão do eleitor Segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada na sexta-feira, 33% dos eleitores estão indecisos quanto ao voto para o Senado. Marta Suplicy (PT) continua na liderança, com 36%. Netinho de Pauta (PC do B) saltou de 26% para 33%. Aloysio Nunes (PSDB) e Romeu Tuma (PTB) estão empatados, com 16%. Declararam que votarão em branco ou nulo 25% dos eleitores.