Pesquisa mostra bom começo de Alckmin na campanha, diz Goldman O deputado federal Alberto Goldman (PSDB-SP), que vice na chapa de José Serra ao governo paulista, afirmou nesta terça-feira que a última pesquisa CNT/Sensus, divulgada hoje, mostra que o tucano Geraldo Alckmin começou bem a campanha eleitoral deste ano. "Tivemos um avanço expressivo do Geraldo", disse Goldman, ressaltando que o novo levantamento trouxe números alinhados com os de outras pesquisas divulgadas nas últimas semanas. "Vai começar a competição e ele (Alckmin) começa muito bem", acrescentou. A pesquisa CNT/Sensus mostra que Lula seria reeleito no primeiro turno, se a eleição presidencial fosse hoje, apesar de a distância entre ele Alckmin, ter diminuído. Contando os votos válidos, Lula teria 55,1%: Alckmin, com 34%; Heloísa Helena, com 6,7% e Cristovam Buarque com 1,7%. Em relação a pesquisa realizada em maio, Lula passou de 42,7% para 44,1%, enquanto Alckmin subiu de 20,3% para 27,2%. Goldman discordou da avaliação feita nesta terça-feira pelo cientista político Carlos Alberto Furtado de Melo, de que os dados trazem indícios de uma consolidação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a preferência de mais de 40% dos eleitores. Para Goldman, o desempenho de Lula ainda reflete a lembrança de eleições passadas e o grau de conhecimento que o presidente possui junto à população. Mas este cenário, segundo ele, ainda tende a se alterar bastante ao longo dos próximos meses.