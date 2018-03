Pesquisa mostra Richa e Dias empatados com 49% Em uma das campanhas mais acirradas dos últimos anos no Paraná, os cerca de 7,6 milhões de eleitores do Estado vão às urnas hoje em clima de suspense. Os candidatos que polarizaram a disputa, Osmar Dias (PDT) e Beto Richa (PSDB), acreditam na vitória no primeiro turno - e, segundo o Ibope, estão empatados.