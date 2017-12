Pesquisador guarda registro raro de 1920 Filmagens feitas no Brasil até 1960, como as do documentário City of Splendour, são uma raridade. Que o diga o pesquisador Antonio Venancio, que nos últimos dez anos tem garimpado arquivos públicos e acervos particulares em buscas de fotogramas que ajudem a mostrar o cotidiano do brasileiro até a primeira metade do século 20. "Não é como nos Estados Unidos, onde havia uma tradição de registro." Para chegar até esses registros, Venancio fez uma espécie de rede de informações que inclui amigos e parentes. Ele sempre acaba sabendo de alguém que guarda uns filminhos velhos feitos pelo avô. Foi assim que chegou à imagem raríssima da dançarina, cantora e atriz Josephine Baker passeando pelo calçadão de Copacabana no fim da década de 20. Venancio passou as imagens de película para DVD e deu uma cópia para a família dona do registro. "Fica arquivado, até que algum diretor precise da imagem", conta. Aconteceu com algumas cenas da construção do Cristo Redentor. Ficaram guardadas até que Bel Noronha, bisneta do arquiteto Heitor da Silva Costa, autor do projeto do monumento, decidisse fazer o documentário Christo Redemptor. Às vezes, Venancio precisa recorrer a acervos internacionais. Na Europa, encontrou imagens do Rio de Janeiro feitas em 1900. LINKS City of Splendour - http://br.youtube.com/watch?v=TGSWAZCGOWE Arqueologia do Rio - http://fotolog.terra.com.br/bfg1 Carioca da Gema - http://fotolog.terra.com.br/carioca_da_gema Foi um Rio que Passou - www.fotolog.net/andredecourt Saudades do Rio - http://fotolog.terra.com.br/luiz