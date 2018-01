Pesquisadores da Unicamp aderem a greve de um dia Quatro das 20 unidades de pesquisa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) paralisaram as atividades nesta quarta-feira em adesão à greve de um dia programada pelas universidades paulistas. Outras duas unidades aderiram parcialmente ao movimento. Cerca de 2,5 mil alunos ficaram sem aulas, nesta quarta-feira, conforme a assessoria de imprensa da universidade, que informou também que entre 10 e 15% dos funcionários e professores da universidade aderiram à paralisação. A greve atingiu a faculdade de Educação Física, os institutos de Arte, de Estudos da Linguagem e de Filosofia e Ciências Humanas. No Instituto de Matemática e Faculdade de Engenharia Agrícola, houve adesão parcial. De acordo com a assessoria, o atendimento médico no Hospital das Clínicas e em outras entidades da Unicamp ocorreu normalmente. A expectativa é de que as atividades acadêmicas estejam normalizadas nesta quinta-feira após rodada de negociação prevista para esta quarta-feira em São Paulo.