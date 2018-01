Pesquisas mostram estabilidade na corrida presidencial Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira, 29, pelo Jornal Nacional, da Rede Globo, aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, venceria o pleito no primeiro turno. Lula aparece com 50% das intenções de voto ante 27% do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Ambos oscilaram dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais. Em relação à pesquisa Datafolha realizada há uma semana, Lula subiu um ponto. Seu principal rival, Geraldo Alckmin, subiu dois pontos. Os números do Datafolha apontam, em parte, tendências diferentes para os dois principais candidatos à Presidência da República em relação aos índices apresentados pela pesquisa CNT/Sensus, divulgada também nesta terça-feira. Diferentemente da estabilidade de Lula apresentada pelo Datafolha, a pesquisa CNT/Sensus aponta ascensão do presidente, com 51,4% sobre os 47,9% do último resultado. Já para Geraldo Alckmin, a CNT/Sensus apurou 19,6% de intenções de voto, índice 0,1% ao anterior. No caso do candidato tucano, portanto, ambas as pesquisas indicam estabilidade, consideradas as margens de erro. Ainda na pesquisa Datafolha, Heloísa Helena (PSOL) caiu de 11% para 10% das intenções de voto e segue em terceiro. Cristovam Buarque (PDT) manteve 1% de preferência. Os outros candidatos não atingiram 1% sequer. O índice de indecisos ficou em 6%, mesmo resultado apresentado entre os entrevistados que disseram votar em branco ou nulo. De acordo com a Datafolha, em simulação de segundo turno Lula também venceria Alckmin - seria reeleito com 55% dos votos contra 37% do tucano. Na pesquisa da semana passada, essa diferença era de 56% a 35%. Governo A avaliação do governo Lula como boa ou ótima caiu de 52% para 48%. Os que apontaram o governo Lula como regular subiram de 31% para 36%, e os que consideraram como ruim ou péssimo mantiveram-se em 16%. O levantamento, registrado em 24 de agosto, no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo número 14772/2006, foi contratado pela Globo e pela empresa Folha da Manhã. O Datafolha entrevistou 2.863 pessoas em 175 municípios de todo o território nacional.