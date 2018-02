A secretária de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Lygia Lumina Pupatto (PT), antecipou para a próxima semana sua saída do governo. Ela deixaria o cargo no fim do mês para disputar uma vaga de deputada estadual. A iniciativa foi da executiva do PT, que decidiu romper relações com o governo Roberto Requião (PMDB).