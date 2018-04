Petista deve desistir de participar de debates

Na condição de líder das pesquisas, Dilma estará cada vez mais exposta aos ataques dos adversários. Estrategistas da campanha acham melhor lidar com as críticas à ausência e com a pecha de "fujona" do que encarar os riscos de muitos confrontos com os outros candidatos.

Estão programados, pelo menos, mais cinco debates entre os presidenciáveis até a eleição. O próximo, promovido pelo Estado e a TV Gazeta, será no dia 8 de setembro. A Rede TV! agendou para o dia 12. No dia 26, é a vez da Rede Record. A TV Globo promove, em 1.º de outubro, o último antes da eleição.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também deve organizar um debate.

Dilma chegou a declarar, no início da campanha, que participaria de todos esses embates. Na segunda-feira, ela não compareceu ao debate promovido pela TV Canção Nova e rede de emissoras católicas.