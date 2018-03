Petista diz que não levaria José Dirceu para o governo

"Tenho grande respeito por José Dirceu, mas ele não está no cerne do meu governo", comentou. "Ele terá sempre o seu lugar dentro do PT." Dilma substituiu Dirceu na Casa civil, que ele deixou no início do escândalo do mensalão, em 2005. Ela diz que houve julgamentos precipitados nesse episódio e que é preciso esperar a decisão da Justiça.

Dirceu reúne-se com frequência com a candidata e com seu pessoal de campanha. Ex-presidente do partido, ele ajuda na montagem dos palanques nos Estados e faz a ligação com o PMDB.

A candidata deu alfinetadas no adversário José Serra (PSDB), dizendo duvidar de que ele dobre o Bolsa-Família. "É impossível que ele faça isso", provocou, afirmando que, quando governador de São Paulo, Serra "não ampliou programas sociais".