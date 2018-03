Petista estreia no Twitter e diz que quer ''aprender'' Com muito atraso em relação ao rival tucano José Serra (PSDB), a presidenciável petista Dilma Rousseff estreou ontem no Twitter. Dilma, que adotou o login "dilmabr" no microblog começou a escrever às 18 horas, em casa, de seu computador. Às 19h15, tinha pouco menos de 900 seguidores. Às 19h20, eram 1.035. De início, ela escolheu seguir seis pessoas: o ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel, os ministros de Relações Institucionais Alexandre Padilha, e do Planejamento, Paulo Bernardo, o senador Aloizio Mercadante (PT-SP), além da jornalista Helena Chagas e Marcelo Branco, membros de sua equipe de comunicação. "Começo hoje minha aventura no twitter. Quero aprender c/ vcs", escreveu. Mas avisou: "Tbém não vou ficar fingindo que passarei muito tempo na web. Vcs sabem que será impossível. Alguns amigos vão me ajudar".