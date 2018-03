Petista indica Ciro para ajudar sua campanha no NE

Ciro terá a missão de terceirizar os ataques contra o candidato do PSDB, José Serra, além de cuidar da agenda de Dilma no Nordeste. No primeiro turno, o deputado demorou para entrar na campanha de Dilma, mas acabou pedindo votos para ela no programa de TV. Estava magoado porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva articulou para que o PSB desistisse de lançá-lo à Presidência.

Dilma vai visitar o Ceará na semana que vem. "Os programas sociais são muito fortes lá. O Nordeste antes era problema; hoje é parte da solução", disse ela.