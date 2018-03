Petista 'virou' dois Estados em relação a 2006

Dilma venceu no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais, na Bahia, no Ceará, em Alagoas, na Paraíba, em Pernambuco, no Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Norte, em Sergipe, em Goiás, em Tocantins, no Pará, no Amazonas e no Amapá.

As vitórias de Serra ocorreram em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, em Rondônia, em Roraima e no Acre.

Em termos proporcionais, a maior vitória da candidata do PT ocorreu no Maranhão. Lá, ele obteve 70% dos votos, contra 15% para Serra e 14% para Marina.

O melhor desempenho do candidato tucano foi registrado em Roraima (51%).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em comparação com as eleições presidenciais de 2006, o PT conquistou o Rio Grande do Sul e Goiás, Estados onde o PSDB havia ficado em primeiro lugar.

Mas os petistas perderam para o PV o Distrito Federal, onde Luiz Inácio Lula da Silva havia vencido há quatro anos, quando disputou a reeleição.