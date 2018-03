Petistas comemoram debate sem polêmica

O ex-ministro Antonio Palocci deu um longo abraço na candidata Dilma Rousseff no final do debate na Rede Globo. O gesto resumiu o sentimento dos petistas com o desempenho da candidata no morno debate sem grandes polêmicas. "Missão cumprida", disse o deputado José Eduardo Dutra, coordenador da campanha petista. O ex-ministro de Assuntos Estratégicos Mangabeira Unger lutou contra o sono. O candidato a vice de Dilma, Michel Temer, comentou que os debates serão mais empolgantes quando "forem mais informais".