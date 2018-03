Petistas decidem amanhã se apoiam candidatura de Alfredo Nascimento O PT no Amazonas decide amanhã se a candidata à Presidência da República pelo partido, Dilma Rousseff, vai ter dois palanques no Estado. Mais de 140 delegados vão optar entre o apoio ao ex-ministro de Transportes Alfredo Nascimento (foto), do PR, e o aval ao atual governador do Estado, Omar Aziz (PMN). Uma terceira via do PT local seria uma candidatura própria, mas o nome apontado como provável cabeça de chapa, o do vereador de Manaus, José Ricardo Wendling, não é unanimidade. Além de buscar o suporte do PT, Nascimento estaria ainda buscando aliança com o PSB do ex-prefeito de Manaus Serafim Corrêa.