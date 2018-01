Petistas e tucanos agem para evitar manifestações Apesar do apelo dos grevistas pela ajuda da presidente Dilma Rousseff, o governo federal não prevê participar de forma direta das negociações para pôr fim à paralisação dos metroviários. Na avaliação de um ministro com gabinete no Palácio do Planalto, sindicalistas procuram saída honrosa depois de o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) julgar a paralisação abusiva.