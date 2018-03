Petistas orientam Dilma para debater aborto

Aliados da candidata do PT defendiam que, caso o tema do aborto fosse levantado por algum adversário no debate, ela respondesse de forma incisiva na manifestação contrária à legalização. Notícias sobre a polêmica da posição de Dilma sobre a legalização do aborto preocuparam a petista nos últimos dias e a levaram a um encontro de última hora com líderes evangélicos, a quem a candidata reafirmou não ser favorável à mudança na legislação. Candidato ao Senado pelo PV de São Paulo, Ricardo Young apostava em um debate eletrizante. "A Marina vem surfando na onda verde", disse.