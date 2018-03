Petistas pedem cautela, mas já escolhem o local da festa da vitória em Brasília

Minutos antes de entrar no estúdio da Record, Michel Temer, presidente do PMDB e candidato a vice-presidente na chapa de Dilma Rousseff, dizia a jornalistas que "o sentimento em relação à eleição é de cautela". Enquanto evitava dar a eleição como vencida, a poucos metros dali a conversa ao pé do ouvido era outra. Petistas admitiam que hoje deve ser definido, a sete chaves, o local em Brasília onde poderá ser a festa da vitória, caso a candidata petista vença a eleição. A candidata votará em Porto Alegre, mas voltará a Brasília para, ao lado do presidente Lula, aguardar o resultado. O PT cogitou fazer a festa em local próximo à sede do partido, mas agora pensa em transferi-la para um local maior na capital federal, fora do Setor Comercial Sul. A direção do partido deve bater o martelo sobre o local hoje.