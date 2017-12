Petrobrás contratou empresa doadora de líder do governo

A Imetame Metalmecânica Ltda., empresa cujo fundador doou na campanha do ano passado R$ 1 milhão a mais que o autorizado pela legislação eleitoral para o líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), fechou pelo menos dois contratos milionários com a Petrobrás em 2010. Os acordos somam US$ 145 milhões.

Os contratos são referentes às obras de um terminal industrial em Barra do Sahy, junto ao estaleiro Jurong, em Aracruz (ES). A Imetame foi anunciada vencedora de duas licitações da estatal para construção de estruturas para plataformas de exploração de petróleo. Um contrato é de US$ 65 milhões e o outro, de US$ 80 milhões.

A Imetame é dirigida pelo empresário Étore Selvatici Cavallieri, que mantém relações de amizade com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ex-torneiro mecânico da Aracruz Florestal, Étore fundou a Imetame em 1980, em sociedade com José Carlos Guastti, soldador de profissão.

A Imetame começou com um galpão de madeira de 72 metros quadrados. Expandiu-se rapidamente e hoje ocupa área de 131 mil metros quadrados. Mantém 4 mil empregos e é reconhecida pela execução de projetos de cunho social. Atua principalmente na fabricação, montagem e manutenção mecânica e industrial. Seus maiores clientes, além da Petrobrás, concentram-se nos setores de celulose e papel, siderurgia e mineração.

Sigilo. Benedito Cavallieri Sobrinho, de 77 anos, pai de Étore, é alvo de uma representação da Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo. A representação está sob análise do desembargador Alceu Navarro, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

A multa pode chegar a R$ 5 milhões, mas o procurador pediu redução de um terço desse montante. Ele reconheceu que o empresário agiu de forma transparente e movido por boa-fé - o próprio Cavallieri, acompanhado do advogado Pedro Dallari, antecipou-se e admitiu à procuradoria ter cometido um erro.

Em seu site, a Imetame assinala que "esta digna atitude demonstra a transparência com que a família e a empresa quiseram tratar a situação, uma vez que procederam neste caso, como sempre o fazem, absolutamente dentro dos princípios da ética".

Por meio da assessoria de comunicação, a Imetame informou que a diretoria administrativa financeira não se manifestaria sobre os contratos com a Petrobrás. "Todos os contratos firmados pela empresa com seus clientes são protegidos por cláusulas de sigilo, razão pela qual estamos impossibilitados de prestar quaisquer tipos de informações", disse a assessoria. A Petrobrás decidiu não comentar o assunto.

PARA ENTENDER

Em SP, 3 mil ultrapassaram limite legal

O procurador eleitoral em São Paulo, Pedro Barbosa Pereira Neto, enquadrou o empresário Benedito Cavallieri, pai do fundador da Imetame, com base no artigo 23 da Lei Eleitoral, que estabelece teto para doações de pessoa física - até 10% do rendimento do exercício anterior. Para pessoa jurídica o limite é de 2% sobre o faturamento. [+ NOTÍCIAS]Rastreamento da Receita indica que em São Paulo 3 mil doadores estouraram esse patamar. A punição só alcança doadores. Políticos que se beneficiaram de repasses ilegais estão livres. O prazo legal para investigação contra eles é de até 15 dias após a diplomação, ocorrida em dezembro.