Petrobrás divulga balanço e anuncia perda de 6,2 bi com corrupção; leia as principais notícias da semana

A Petrobrás divulgou com cinco meses de atraso o balanço financeiro do exercício de 2014. Além da perda de R$ 6,194 bilhões por causa de gastos relacionados à corrupção, identificados nas investigações da Operação Lava Jato, outros R$ 44,636 bilhões foram registrados como perdas após revisão no valor de ativos. Com isso, a estatal registrou prejuízo de R$ 21,587 bilhões em 2014, o primeiro resultado negativo anual desde 1991. Leia as principais notícias da semana.

