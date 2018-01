Petrópolis tem mais de 300 ocorrências causadas pela chuva

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A Prefeitura de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, informou nesta quinta-feira, 5, ter registrado 353 ocorrências em razão da chuva que atinge a cidade desde domingo, 1º. Não há relatos sobre feridos. Grande parte das ocorrências refere-se a pequenos deslizamentos de terra, residências que apresentam pequenas rachaduras, alagamentos e vistorias preventivas.

Existem 14 pessoas desalojadas, sendo que todas estão sendo assistidas pela Prefeitura. Segundo a Defesa Civil, foram realizadas 21 interdições.

Os atendimentos estão sendo feitos de acordo com gravidade de cada caso. Os bairros mais afetados com as chuvas são Cascatinha, Araras Floresta, Roseiral, Itaipava e Corrêas.

A Defesa Civil permanece em estado de atenção devido a previsão de pancadas de chuva de fraca a moderada nas próximas horas. Todos os órgãos que fazem parte do comitê estão mobilizados para qualquer tipo de emergência.