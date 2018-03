Peugeot - Em busca do milésimo carro vendido por mês A fabricante definiu o preço do sedã 207 Passion. Ele estará à venda de 10 de novembro em diante, com tabela a partir de R$ 40.990 (1.4). O modelo vem de série com direção hidráulica, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos e travamento central a distância. A idéia é vender cerca de 1.200 unidades por mês. A Peugeot mostra também os reestilizados 407 (sedã e perua). O 908 HDi FAP, campeão da Le Mans Series 2007, está exposto. Há ainda protótipos de competição do 207, o RCup Noir para pista e o RCup Blanc, de rali. 908 HDi FAP Projetado para provas de longa duração, tem motor V12 turbodiesel de mais de 700cv e torque superior a 120 mkgf 207 ESCAPADE A perua virá com ar-condicionado digital e computador de bordo 207CC Versão coupé cabriolet ganha novo visual e mantém as três opções de motor