Pezão: Prioridade, antes de remoção, é levar alimentos a quem está isolado

RIO - O vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, em Nova Friburgo desde a semana passada, afirmou, em entrevista à TV Globo, que a prioridade neste momento, até mais do que remover pessoas de áreas de risco, é levar água e alimentos a quem ainda está em áreas isoladas.

E também reconstruir o centro da cidade, bastante afetado pelas chuvas. "Temos que chegar às regiões isoladas. Se faltar algum lugar, será só numa área rural. E também temos de oxigenar a cidade, reconstruir o centro, onde temos notícias de 11 pessoas soterradas."

Pezão disse ainda que está percorrendo Nova Friburgo em busca de áreas planas onde possam ser construídas residências para quem perdeu suas casas. "É muito difícil achar áreas seguras. É como procurar agulha num palheiro."

De acordo com a Polícia Civil do Rio, chega a 676 o número de mortos na região serrana do Estado. São 277 mortes em Teresópolis, 319 em Nova Friburgo, 19 em Sumidouro, 56 em Itaipava, 4 em São José do Vale do Rio Preto e 1 em Bom Jardim.