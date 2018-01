PF apreende 1,5 tonelada de maconha em SP Policiais federais apreenderam, na madrugada desta quinta-feira, 1,5 tonelada de maconha no fundo falso de um caminhão, no km 160 da Rodovia Presidente Dutra, em Roseira, interior do Estado de São Paulo. A droga deveria ser entregue na Favela da Pavuna, no Rio de Janeiro. Foram presos o ex-militar do Exército José Augusto Leal, de 50 anos, o soldado do Corpo de Bombeiros do Rio, Walmir Gomes Guimarães, de 40, responsáveis pela escolta, Daniel Barros, de 22, Celso Cajaíba dos Santos, de 42, Warlen Pereira Matos, de 30, e Nair Oliveira, de 55.