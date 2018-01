PF apreende 100 quilos de maconha na Via Dutra A polícia prendeu em flagrante, na tarde de ontem, na Via Dutra, região da Serra das Araras, no Rio de Janeiro, três mulheres que vinham de Sorocaba, interior de São Paulo, com 100 quilos de maconha escondidos no porta-malas de um Ford Escort, placas de Passos, Minas Gerais. Com a colaboração de Policiais Rodoviários Federais, a equipe da PF interceptou o veículo no quilômetro 227 da Rodovia. Ao perceberem que seria utilizado um cão farejador para localização de entorpecentes, as mulheres, de 33 e 32 anos, assumiram que traziam a droga no carro. Mais tarde, na delegacia, elas informaram que a maconha seria entregue no Rio de Janeiro, mas não revelaram a quem, nem o local exato.