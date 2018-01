PF apreende 11 toneladas de maconha na fronteira com Paraguai Um total de quase 11 mil quilos de maconha prensada produzida no Paraguai, além de 1.700 quilos de cocaína pura, foram apreendidos na região de fronteira entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. A informação foi divulgada neste sábado pela Superintendência Regional de Polícia Federal, com sede em campo Grande. Segundo a Polícia Federal, do lado paraguaio foram destruídos 275 hectares de plantações de maconha. As plantas destruídas poderiam resultar na produção de 550 toneladas de maconha. Também foram apreendidos 40 quilos de sementes da mesma droga. Seis pessoas foram presas devido a envolvimento direto com a produção e tráfico de entorpecentes. As apreensões ocorreram durante os últimos oito dias, e teve a participação da Polícia Nacional do Paraguai.