PF apreende 110 quilos de pasta de cocaína em São Paulo A Polícia Federal (PF) apreendeu 110 quilos de pasta de cocaína na Avenida Edgar Facó, no Piqueri, zona norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 28. Dois homens foram presos em flagrante. A droga estava sendo descarregada de um caminhão para uma picape. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) investigava há um mês a quadrilha, que trazia cocaína da Colômbia para vender na capital paulista. A droga entrava no País pelo Mato Grosso e era trazida para São Paulo de caminhão. Os agentes federais esperaram a chegada do carregamento, que estava em um único barril. Quando o caminhão estacionou, uma picape vermelha aproximou-se do veículo e os dois motoristas começaram a transferir o entorpecente. Eles foram presos e devem responder por tráfico de entorpecentes.