PF apreende 15 kg de drogas e prende 4 na Grande SP Somente neste ano, em todo o Estado de São Paulo, a Polícia Federal já apreendeu 1,48 t. de cocaína. Deste montante, 220 quilos foram apreendidos apenas pela Força-Tarefa, grupo formado por agentes da Polícia Federal e Receita, que atua nos aeroportos. Ontem, a Polícia Federal realizou outras quatro apreensões e deteve quatro traficantes. Foram nove quilos de cocaína, cinco quilos de haxixe (droga feita com a resina recolhida das folhas e flores superiores do pé-de-maconha) e 380 gramas de skank (maconha geneticamente modificada; bem mais forte que a tradicional). Pela manhã, atrás de uma das poltronas de uma aeronave da Air Canadian, que havia chegado do Canadá, funcionárias da limpeza encontraram um saco plástico contendo o skank. O nome do passageiro já foi levantado, mas não divulgado pela Polícia Federal do Aeroporto Internacional, em Cumbica, por questão de segurança. Eram 18h00 quando o alemão Jorg Michael Krentzer, de 32 anos, acabou preso, na fila do check-in, com 5,5 quilos de cocaína, presos ao abdome e peito por uma cinta elástica. O traficante iria embarcar em um vôo da Varig com destino à Dinamarca. Duas horas mais tarde, foi a vez do sul-africano Arnold Van der Mescht ser detido pelos agentes da Força-Tarefa. Ele iria embarcar em um vôo da South Africa com destino à capital da África do Sul, Johanesburgo, transportando 3,5 quilos de cocaína, guardadas sem qualquer tipo de camuflagem, na bagagem. Tanto o alemão como o sul-africano foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Cumbica e indiciados por tráfico internacional de drogas, podendo ser condenados a até 15 anos de prisão. Na tarde de ontem, após uma denúncia anônima, na área do estacionamento do Shopping Butantã, na zona Oeste da capital paulista, policiais federais detiveram dois homens que transportavam no porta-malas do carro em que estavam cerca de 5 quilos de haxixe.