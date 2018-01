PF apreende 15 mil pacotes de cigarros contrabandeados no Paraná

SÃO PAULO - Policiais federais apreenderam na madrugada de sábado, 3, 15 mil pacotes de cigarros de origem estrangeira em três caminhões no Paraná.

O material foi encontrado em duas apreensões. A primeira fiscalização ocorreu numa estrada vicinal que da acesso ao Rio Iguaçu, na BR-163, quando uma equipe de policiais avistou um caminhão próximo a um porto clandestino. O condutor do veículo jogou o caminhão em direção à margem da estrada e fugiu em direção à mata, nas proximidades do município de Mercedes. Ele não foi encontrado. No caminhão tipo baú foi descoberto um compartimento camuflado contendo cerca de 12.500 pacotes de cigarros.

Depois, próximo ao bairro Bela Vista, os policiais avistaram uma movimentação suspeita em meio a uma plantação de soja e, ao se aproximarem, flagraram dois caminhões saindo de portos clandestinos na região de Oliveira Castro. Os motoristas fugiram. Nos dois caminhões foram encontrados cerca de 2.500 pacotes de cigarro.

Toda a mercadoria apreendida foi encaminhada à Receita Federal do Brasil.