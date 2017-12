PF apreende 15 toneladas de carne no interior de SP Policiais federais e fiscais do Serviço de Inspeção Federal (SIF), órgão do Ministério da Agricultura, apreenderam cerca de 15 toneladas de carne irregular numa empresa que funciona dentro da Fazenda MC, em Espírito Santo do Pinhal, região de Campinas, interior de São Paulo. Segundo os fiscais, a companhia não tinha autorização para manipular o produto. Além disso, os carimbos do SIF e do órgão estadual de fiscalização eram falsificados. Segundo o site EPTV, a carne provinha de diversos frigoríficos, inclusive de outros Estados, e recebiam novas embalagens já com os carimbos falsos. De acordo ainda com os fiscais, a firma tinha autorização para comprar e vender carnes, mas não para manipular o produto. A mercadoria era vendida numa casa de carnes no bairro Cambuí, em Campinas. Quinze pessoas foram detidas.