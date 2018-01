PF apreende 150 kg de maconha em Ponta Porã, no MS

Agentes da Polícia Federal apreenderam, nesta terça-feira, 29, em Ponta Porá, no Mato Grosso do Sul, cerca de 150 quilos de maconha, em poder de G.M., de 37 anos. A droga foi apreendida no momento em que era descarregada do interior de um veículo. De acordo com informações da PF, G.M. foi contratado para transportar o entorpecente de Ponta Porã até Campo Grande, no veículo de A.J. A carga de maconha ficou escondida no interior do porta-malas, e o veículo guardado em sua residência. Na mesma noite, G.M. pretendia levar a droga até Campo Grande. Na Delegacia, ele admitiu ter alugado a casa para guardar a droga, encontrada embalada em sacos de farinha. G.M. cumpre pena por homicídio em regime semi-aberto. A PF investiga o envolvimento de outras pessoas no crime. Esta é a segunda apreensão de maconha realizada pela PF em Ponta Porã em menos de uma semana. Na madrugada da última sexta-feira, após uma perseguição pela BR-267, próximo à cidade de Maracaju, foram apreendidos cerca de 750 quilos da droga em uma caminhonete que vinha do Paraguai.