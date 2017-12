PF apreende 18kg de cocaína no Aeroporto de Cumbica A Polícia Federal apreendeu, por volta das 22 horas da noite de ontem, 18 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a PF, Diego Fonyat Duarte do Amaral, de 24 anos, tentava embarcar com a droga para Amsterdam quando foi flagrado no aeroporto. O entorpecente estava escondido em dez barras metálicas emborrachadas que faziam parte do suporte de uma prancha de surfe. Diego está detido na carceragem da Superintendência da PF em São Paulo.